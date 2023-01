Hart und ungerecht | Noch lange keine Wende

Noch lange keine Wende. Jetzt wissen wir also, was der freche „Nimmerwurscht“ sagt. Aber was meinen die „Krone“-Experten? Wirtschafts-Ressortleiter Dr. Georg Wailand findet, dass alle „ganz brav“ waren. Er ortet zwar keine Jubelstimmung, aber immerhin werde gearbeitet und man habe ein paar Wegweiser gefunden. Und Wailand meint: „Die Klausur der kleinen Schritte führt wenigstens in die richtige Richtung.“ Innenpolitik-Leiterin Ida Metzger befasst sich in ihrem Kommentar noch einmal mit dem Ruf nach „Generalsanierung“ durch Bundespräsident Van der Bellen, um, wie er meinte, das Vertrauen in die Politik wieder herzustellen. „Ein Seitenhieb, der Nehammer nervte, gleichzeitig auch Tempo in das komplexe Projekt brachte“. Nun endlich kommt das Anti-Korruptionsgesetz. Es wird nach der Einigung in Mauerbach heute von Justizministerin Alma Zadić (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) präsentiert. Metzger meint, dass Kanzler Karl Nehammer damit das für die Türkisen imageschädigende Kapitel endlich abschließen wolle. Doch ob das gelingen kann? Da hegt sie Zweifel, wenn sie kommentiert: „Es verschafft der ÖVP eine Verschnaufpause, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber eine Wende ist es für die Türkisen noch lange nicht. Denn immer noch weigert sich die ÖVP, ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten.“ Ja, dieser Geschichte wird sich die Volkspartei stellen müssen!