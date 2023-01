VSV will Top-Verteidiger Langzeitvertrag anbieten!

So lange will ihn VSV halten!

Was die Statistik beweist: Der Tiroler verbuchte heuer schon stolze sieben Tore (nur Salzburgs Genoway/10 und Innsbrucks Watson/9 sind gefährlicher) und zehn Vorlagen. In der Plus-Minus-Bilanz ist Philipp mit + 19 Viertbester aller Verteidiger. Der 27-Jährige hat zwar noch einen Vertrag bis Ende nächster Saison – der Kontrakt soll aber vorzeitig um zwei bis drei weitere Jahre verlängert werden.