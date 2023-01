„Adora“ und „Lucky“ spurlos verschwunden

Am 3. Dezember 2022 ist die zehnjährige Malinois-Hündin „Adora“ (Belgische Schäferhündin) vom Frankenberg bei Völkermarkt - vermutlich durch eine Lücke im Zaun - entwischt. Ganz untypisch für die Hündin war, dass sie einfach davon gelaufen ist. Sie trug kein Halsband, ist auch nicht mehr so agil. Die Hundebesitzer haben tagelang alles abgesucht, bis in die Nachbarortschaften wurde gefahren. „Adora“ wurde nicht mehr gefunden. „Wir würden so gern wissen, was passiert ist. Die Ungewissheit ist unerträlgich“, betont Adoras Frauchen und hofft auch im neuen Jahr noch immer auf zweckdienliche Hinweise unter 0664/2254543 oder 0676/ 6614695.