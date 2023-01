Van der Bellen soll tschechischen Orden erhalten

Vor seinem Ausscheiden aus dem Amt will der tschechische Präsident Milos Zeman seinem „Freund“ Bundespräsident Alexander Van der Bellen noch eine besondere Ehre zuteilwerden lassen. Er werde seinen österreichischen Amtskollegen mit dem Orden des Weißen Löwen, dem höchsten tschechischen Staatsorden, auszeichnen, kündigte Zeman in einem Radiointerview an. „Ich denke, er hat es natürlich verdient“, so Zeman.