Lastwagen fährt in wartende Menschen: 19 Tote

Örtlichen Medien zufolge war ein Lastwagen in einen Trauerzug gefahren. Das Unglück passierte demnach kurz nach Mitternacht im Dorf Taoling südöstlich der Stadt Nanchang in der östlichen Provinz Jiangxi. Wegen des starken Andrangs an dem Krematorium warteten die Angehörigen und Freunde draußen und hatten Opfergaben für die Toten am Straßenrand aufgestellt, wie Anrainer der Staatsagentur berichteten. Sie hätten am nächsten Morgen der Einäscherung beiwohnen wollen.