China: Nebel und Eis lösen Massenkarambolage aus

Zu einer Massenkarambolage, in die Hunderte Fahrzeuge verwickelt waren und die ein Todesopfer forderte, ist es am Mittwoch in Zentralchina gekommen. Plötzlicher Nebel habe zu der Kollision auf einer Autobahn bei Zhengzhou in der Provinz Henan geführt, berichtete der staatliche Sender CCTV unter Berufung auf örtliche Behörden.