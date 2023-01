Skitourengeher von Felsstück getroffen: verletzt

Der 31-Jährige konnte aber nicht vollkommen ausweichen und wurde von dem 20 mal 30 Zentimeter großen Felsstück am linken Bein getroffen und verletzt. Da der Skitourengeher nicht mehr weiterklettern konnte, setzten am Gifpel anwesende Kletterer den Notruf ab. Der Rettungshubschrauber RK1 führte daraufhin in 1800 Meter Seehöhe eine Seilbergung durch und brachte den Verletzten ins LKH Villach. Der jüngere Skitourengeher konnte selbst absteigen. Er betonte, dass keine weiteren Kletterer vor ihnen unterwegs waren.