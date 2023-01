Grazer Literaturhaus schlägt neue Seiten auf

Noch kein Budget für das Jubiläumsprogramm

Wie genau man den heurigen 20. Geburtstag des Literaturhauses feiern will, ist indes noch nicht klar: „Wir wissen leider bis heute noch nicht, ob wir bei der Förderung von der Stadt Graz eine Indexanpassung bekommen oder nicht. Und wir werden das wohl auch frühestens im März erfahren, was unsere Planungen nicht gerade einfach macht“, sagt Kastberger und spricht von einer großen Enttäuschung in der Kulturszene, was die neue dunkelrot-grün-rote Regierung in Graz anbelangt. „Wir haben unser Fest jedenfalls in den Herbst gelegt und hoffen bis dorthin Planungssicherheit zu haben.“