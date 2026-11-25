Kernöl-Eierspeis und edle Tropfen am 8. Jänner in der Wiener Hofburg: Der Steirerball lädt auch 2027 zum Genießen ein. Gastgeberregion ist diesmal die Oststeiermark.
Die Steirer packen ihre kulinarischen und kulturellen Schätze für den Steirerball ein und kommen nach Wien: Am 8. Jänner 2027 bringen sie ihre Köstlichkeiten, musikalische Vielfalt und steirische Gastlichkeit in die Wiener Hofburg.
Ein Fixpunkt ist der alljährliche Bieranstich im Wintergarten – ausgerichtet von Murauer. Wer die Steiermark auf dem Teller erleben will, kommt an der Kernöl-Eierspeis nicht vorbei. Am besten schmeckt sie als Stärkung nach dem Tanzen mit einem Glas Wein.
Gastgeber-Region ist diesmal die Oststeiermark. „Unsere Region verbindet Genuss, Kultur und Natur auf besonders charmante Weise“, sagt Stefan Schindler, Geschäftsführer Tourismusverband Oststeiermark.
Tickets für den Steirerball sind ab sofort um 129 Euro unter www.steirerball.com erhältlich, für Studenten, Lehrlinge und Schüler um 49 Euro.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.