Die ganze Steiermark soll am heutigen Donnerstag kurzzeitig zum Winterwunderland werden. Zwischen fünf und 15 Zentimeter Schnee werden erwartet. Die „Steirerkrone“ sucht die schönsten Bilder aus unserem verschneiten Bundesland.
Am heutigen Donnerstag hat das Warten vieler steirischer Kinder endlich ein Ende, denn bei einem Blick aus dem Fenster sehen sie vielleicht schon in der Früh dicke Schneeflocken vom Himmel fallen. Der erste Schnee ist da!
In der ganzen Steiermark schüttelt Frau Holle ihre Kissen aus: „Von circa sechs Uhr morgens bis mittags schneit es in der ganzen Steiermark kräftig“, bestätigt Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz. Die Hotspots sind die Niederen Tauern, das Joglland und die Fischbacher Alpen. Hier ist mit bis zu 15 Zentimetern Neuschnee zu rechnen.
Zum Winterwunderland wird aber auch die Hauptstadt. In Graz dürften in wenigen Stunden rund acht bis zwölf Zentimeter Schnee fallen, ebenso in Deutschlandsberg. Im Süden und im Ennstal dürfte es mit etwa fünf bis zehn Zentimetern etwas weniger sein.
Die Temperaturen liegen dabei im ganzen Land aber leicht über dem Gefrierpunkt, weshalb die weiße Pracht nur von kurzer Dauer sein dürfte: „Sie wird dann schnell zum Gatsch“, prognostiziert Meteorologe Dietz.
Senden Sie uns Ihre schönsten Bilder vom Wintereinbruch gerne an steirer@kronenzeitung.at!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.