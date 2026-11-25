Das neue Foodfestival EAT Graz bringt Ende Februar die kulinarische Elite aus der steirischen Landeshauptstadt und Wien zusammen. Höhepunkt ist Österreichs größte Kitchenparty mit spektakulären Kochduellen im Congress Graz. Am besten jetzt schon Karten sichern!
Graz bekommt ein neues Foodfestival: Unter dem Titel EAT Graz wird die steirische Landeshauptstadt von 25. bis 27. Februar 2027 zum Treffpunkt für Kulinarikfans. Bei der Premiere fordern die Steirer die Wiener zum lukullischen Wettstreit heraus. Spitzenköche beider Städte treten gegeneinander an und zeigen, wie vielfältig sich steirische Produkte interpretieren lassen. Das Publikum ist hautnah dabei.
Der Höhepunkt des dreitägigen Festivals steigt am 26. Februar im Congress Graz. Ab 19 Uhr verwandelt sich die Location in eine große Genussbühne: Mehr als 15 Live-Kochstationen und fünf Kochduelle sorgen für ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis. Dabei wird nicht nur gekocht, sondern auch das Publikum eingebunden. Die Gäste können die Kreationen verkosten und entscheiden, welche Stadt geschmacklich die Nase vorne hat. Als „Ringrichter“ fungiert der bekannte, österreichische TV-Koch Mike Süsser: „Ich habe meine Meisterprüfung in Graz abgelegt, ich bin der Stadt seit Langem verbunden.“
Auf dem Programm werden unter anderem die „Krauthäuptel-Challenge“, das „Duell um die Käferbohne“, ein „Kren-Schärfe-Contest“, der „Schoko-Check“ und ein „Fleisch-Duell“ stehen, wen sich alles um regionale Zutaten, kreative Zubereitungsarten und die unterschiedlichen kulinarischen Handschriften der beiden Städte dreht.
Trotz Steiermark-Vorteil ist Wien gerüstet
Für Wien steigen fünf brillante Koch-Persönlichkeiten in den Ring. Mit dabei sind Stefanie Herkner, Parvin Razavi, Jing Chen, Peter Zinter und Patissier Christian Grübler. Als besonderes Mitternachts-Highlight ist zudem ein Überraschungsgenuss von Meeresfisch-Spezialist Thomas Seifried angekündigt, seines Zeichens bester Koch der Karibik.
Die Grazer Seite wird unter anderem von den Top-Köchen Alexander Posch, Daniel Edelsbrunner, Florian und Julia Wörgötter, Patissière Jaimy Reisinger und Nino Sifkovits vertreten. Auch an den zusätzlichen Kochstationen zeigt sich die kulinarische Vielfalt der Region. Dort präsentieren unter anderem Philipp Dyczek, das Team der Goldenen Birn, Sushi-Koch Wei Wei Sun, Manuel Höfer-Schwarze und die Trautental-Wirte Johann und Lisa Rainer ihre Kreationen.
Neben der großen Kitchenparty bietet EAT Graz weitere Veranstaltungen an unterschiedlichen Schauplätzen der Stadt. Bereits am 25. Februar ist ein 4-Hands-Dinner in der Goldenen Birn mit Thomas Seifried geplant. Im Hungry Heart treffen beim Streetfood-Duell Peter Zinter und Philipp Castanjen aufeinander. Ein weiteres Food-Event ist im Grazer Restaurant Vina vorgesehen. Das Festival klingt mit einer Veranstaltung im Streets Graz aus.
Jedes Jahr eine andere Stadt im Duell
Das Konzept sieht vor, Graz jedes Jahr eine andere Stadt als kulinarischen Herausforderer einzuladen. Während bei der Premiere Wien im Mittelpunkt steht, soll bereits 2028 erstmals eine internationale Stadt gegen Graz antreten. Damit soll das Festival auch über die österreichischen Grenzen hinaus Aufmerksamkeit für die Gastronomie und die kulinarische Vielfalt der Erlebnisregion Graz schaffen.
Die Masterminds hinter dem Konzept sind Martin Gmeinbauer von Revita Gastronomie und Event-Planer Tom Heschl, die sich in Graz bereits mit Veranstaltungen wie dem Genussball einen Namen gemacht haben. „Der Grazer Congress wird zu einer einzigen großen Küche“, freuen sich die beiden schon auf spannende Duelle. „Es wird zwanglos, modern und ein bisschen verrückt.“
Wer bei Österreichs größter Kitchenparty dabei sein möchte, kann sich bereits Karten sichern. Bis 30. November 2026 sind die ersten 100 Tickets zum vergünstigten Preis von 119 Euro erhältlich. Danach kostet der Eintritt 149 Euro. Im Ticketpreis ist das gesamte Essen inkludiert.
Weitere Informationen zum Festival und zum laufenden Programm gibt es unter www.eat-graz.at. Tickets sind außerdem über Ö-Ticket erhältlich. Reservierungen für die einzelnen Side-Events sollen ab Dezember direkt über die jeweiligen Restaurants möglich sein.
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