Der Höhepunkt des dreitägigen Festivals steigt am 26. Februar im Congress Graz. Ab 19 Uhr verwandelt sich die Location in eine große Genussbühne: Mehr als 15 Live-Kochstationen und fünf Kochduelle sorgen für ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis. Dabei wird nicht nur gekocht, sondern auch das Publikum eingebunden. Die Gäste können die Kreationen verkosten und entscheiden, welche Stadt geschmacklich die Nase vorne hat. Als „Ringrichter“ fungiert der bekannte, österreichische TV-Koch Mike Süsser: „Ich habe meine Meisterprüfung in Graz abgelegt, ich bin der Stadt seit Langem verbunden.“