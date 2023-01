Nachbar wollte Vater und Sohn mit Messer umbringen

Der Vater und sein Sohn waren am Freitag im Keller ihrer Mietwohnung gerade mit Malerarbeiten beschäftigt. Währenddessen kam der 27-jährige Nachbar in den Keller, um seine Wäsche aus der Waschmaschine zu holen. Plötzlich bedrohte er die beiden mit dem Tod. „Warum er so reagiert hatte, ist noch völlig unklar“, gibt die Polizei bekannt. Seine Drohungen wurden ignoriert und der Villacher verließ daraufhin den Raum - kehrte aber kurze Zeit später wieder zurück.