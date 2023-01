Hat Gerstorfer die SP-Klausur in Kärnten gecrasht?

Birgit Gerstorfer ist schon monatelang nicht mehr SPÖ-Chefin und Landesrätin - trotzdem spukte sie gerade auf Fernsehbildern von der SPÖ-Klausur in Kärnten umher. Ein Standbild daraus mit Gerstorfer hat es gar in eine Zeitung geschafft. Was tut sie denn dort? Ist sie eine Art Polit-Partycrasherin? Und sollte nicht der neue SPÖ-Boss Michael Lindner auf den Bildern sein?