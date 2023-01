Feurstein nimmt die Schweizer Klassiker in Angriff

Prekäre Schneesituation

Damit sich das schon am Chuenisbärgli ändert, standen zuletzt zwei Trainingstage auf der steirischen Reiteralm am Programm. „Am Mittwoch konnten wir auf gesalzener Piste auf der ,Grande Finale’ fahren - Bedingungen, wie sie wohl auch in Adelboden warten“, weiß der Head-Pilot auch um die prekäre Schnee- und Wetter-Situation im Berner Oberland an. Für Samstag sind dort - nach einer Nacht ohne Minusgrade - Sonnenschein und sieben Grad plus angesagt. Bedingungen, die dem schmalen Schneeband in den ansonsten grünen Schweizer Bergen, weiter zusetzen könnten.