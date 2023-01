Dieter Bohlen: „Ich bete jeden Tag“

Das Gegenteil sei der Fall: „Wenn es mir am besten geht, bete ich fast am längsten. Weil ich das Bedürfnis habe, Danke zu sagen. Ich weiß, dass ich in einer wahnsinnig privilegierten Situation leben darf, sowohl in einem Land, das sicher und reich ist, in einer Stadt, die sicher und reich ist. Mir selbst geht es gut, ich habe gesunde Kinder, ich habe eine tolle Frau. Wenn man da nicht dankbar ist, da müsste man doch einen mit dem Knüppel auf den Kopp kriegen.“