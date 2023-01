Traumrobe für Millionärsgattin Ekaterina Mucha

Seit November wird an der Robe geschneidert, erzählt Christian Mucha und Ekaterina erklärt: „Sie ist aus Seidenduchesse gefertigt und von mir entworfen worden. Ich war bei drei Anproben. In unserer maschinellen Zeit können sich selbst große Konzerne solch eine Handarbeit nicht mehr leisten. Deshalb ist für mich Couture wahrer Luxus und das macht das Kleid auch unbezahlbar.“ Die Millionärsgattin ist jedenfalls entzückt und freut sich darauf, eine Nacht Prinzessin zu sein und will vor allem: „Alles Traurige, Beängstigende, Bedrückende für einen Abend lang vergessen.“