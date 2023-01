Repair-Cafés: Nicht wegwerfen, sondern reparieren!

Um an den Bonus zu kommen, müssen Interessierte nur im Internet einen Reparaturbon erstellen und diesen ausdrucken, oder digital am Handy speichern. Bei insgesamt 150 Kärntner Partnerbetrieben kann der Bon eingelöst werden. Auf www.reparaturbonus.at finden Sie alle weiteren Informationen und können dort auch nach Partnerbetrieben in ihrer Nähe suchen.