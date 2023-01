New York: U-Bahn-Attentäter bekennt sich schuldig

Nach einer Schusswaffenattacke in einer New Yorker U-Bahn im vergangenen April hat sich der Beschuldigte am Dienstag des Terrorismus in zehn Fällen schuldig bekannt. Bei einer Anhörung vor einem Bundesgericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn gab der 63-jährige Frank James zu, im morgendlichen Berufsverkehr auf zehn Fahrgäste geschossen zu haben. Ihm droht nun lebenslange Haft.