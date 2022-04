FBI hielt New Yorker U-Bahn-Schützen für „harmlos“

Warum er jetzt ausrastete und in einer U-Bahn um sich schoss, ist unklar. 23 Menschen wurden am Dienstag verletzt, Tote gab es glücklicherweise keine. Online enthüllte der 63-Jährige, dass er psychisch krank sei und an einem posttraumatischen Stress-Syndrom leide. Deswegen habe er sich in eine psychiatrische Anstalt in New Jersey einweisen lassen - das aber bereut.