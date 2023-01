ORF muss sparen | Lieblings-Nachbarn

Lieblings-Nachbarn. Wenn die Deutschen bei Fußball-Weltmeisterschaften früh ausscheiden, was sie in jüngerer Vergangenheit öfters tun - dann hält sich die Trauer bei vielen Österreichern in gewissen Grenzen. Ein paar Krokodilstränen vielleicht, zur Schau getragenes Mitleid, eher aber Sticheleien ernten dann deutsche Arbeitskollegen, von denen es hierzulande ja nicht wenige gibt und deutsche Urlauber. Und umgekehrt? Die Deutschen mögen uns, wer hätte das gedacht! In einer repräsentativen Umfrage wollte die renommierte Presseagentur dpa wissen, welches der Deutschen liebstes Nachbarland sei. Immerhin grenzen neun Länder an die Bundesrepublik. Und da setzte sich Österreich klar auf Platz 1 - gewählt von 24 Prozent. Holland erreichte mit 17 Prozent den zweiten, Dänemark mit 13 Prozent den dritten Rang. Das darf uns zu denken geben. Wobei: Das hat es ohnehin längst schon. Wer sich an das deutsch-österreichische Verhältnis noch in den 70-ern und 80-ern des vergangenen Jahrhunderts samt der heiß umfehdeten TV-„Piefke-Saga“ erinnert, muss zum Schluss kommen, dass wir mittlerweile viel besser miteinander umgehen. Es wird wohl nicht zuletzt an den Deutschen liegen, die schon lange nicht mehr als mit ihren Erfolgen und ihrem Geld prahlende unsympathische Nachbarn wahrgenommen werden. Da helfen vielleicht auch manchmal Misserfolge im Fußball. Die kennen wir hierzulande ja zur Genüge. Das verbindet. Vermutlich würde in einer vergleichbaren Umfrage in Österreich doch glatt Deutschland zu unserem Lieblings-Nachbarland gewählt werden.