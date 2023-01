Gibt es noch mehr Rauswürfe bei Volkshochschulen?

Für Wirbel sorgte kurz vor Weihnachten die Entlassung von 43 Mitarbeitern der Volkshochschulen aufgrund von finanziellen Nöten. Die Stadt kündigte daraufhin Hilfen in der Höhe von fünf Millionen Euro an, die nun am 9. Jänner dem Gemeinderatsausschuss vorgelegt werden. Für die ÖVP sind in der Causa aber noch viele Fragen offen: