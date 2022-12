Volkshochschulen Wien erhalten Millionenspritze

Die Wiener Volkshochschulen (VHS) in Bedrängnis: Wie berichtet, müssen noch vor Weihnachten 43 Mitarbeiter gehen. Doch das reicht nicht. Zusätzlich zu jährlich 23 Millionen Euro benötigen die VHS weitere fünf Millionen von der Stadt Wien, um zu überleben. Und sie erhalten das Geld auch. Rot-Pink wird das Zusatzbudget freigeben. Dabei hatte VHS-Chef Herbert Schweiger am Wochenende eine weitere Millionensubvention für 2023 gegenüber der „Krone“ in Abrede gestellt.