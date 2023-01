Klimaaktivisten möchten sich nicht mehr festkleben

Straßenblockaden mithilfe von Superkleber könnten in Großbritannien bald der Vergangenheit angehören. „Extinction Rebellion" kündigte am Neujahrstag an, damit aufhören zu wollen. „Wir hören auf“, verkündeten sie auf Twitter. Statt der von vielen in der Bevölkerung stark kritisierten Störaktionen plane man andere Formen des Protests. So wolle man beispielsweise das Parlament in London umzingeln, um auf die Botschaften der Gruppe aufmerksam zu machen.