53-jähriger Brite lief 365 Marathons in 365 Tagen

In den letzten Stunden des zu Ende gegangenen Jahres hat ein Brite den Vorsatz erfüllt, den er sich für 2022 gesetzt hatte: 365 Marathons in ebenso vielen Tagen zu laufen, um eine Million Pfund für eine Krebs-Stiftung zu sammeln. Der 53-jährige Gary McKee absolvierte am Samstag bei Regenwetter nahe seinem Wohnort Cleator Moor in Nordwest-England seinen 365. Marathon des Jahres, bejubelt von einer Schar von Fans. Bei seinen Marathons legte er insgesamt 15.330 Kilometer zurück und verschliss dabei 22 Paar Laufschuhe.