Politikerfotos, die noch nie erschienen sind

Zeitungen werden seit vielen Jahrhunderten auf Papier gedruckt, und das bedingt, den zur Verfügung stehenden Platz betreffend, eine gewisse Limitierung. Andererseits ist seit Erfindung der Digitalfotografie die Zeit der 36er-Filme endgültig vorbei. Hunderte, wenn nicht Tausende Fotos hat heutzutage schon jedermann auf dem Handy. Uns geht es nicht anders, unzählige Bilder erreichen täglich die „Krone“, doch nicht alle finden den Weg ins Blatt. Aber zum Jahreswechsel durchforsten wir noch einmal unser Archiv und bringen an dieser Stelle eine Auswahl der Politikerfotos, die es in diesem Jahr nicht in die aktuellen Ausgaben geschafft haben.