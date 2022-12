30-Jähriger in Villacher Innenstadt angefahren

Eine Klagenfurterin (35) wollte gegen 16.55 Uhr in der Villacher Innenstadt gerade von einem Parkplatz nach links in die 10. Oktoberstraße fahren, als es zum Unfall kam. Sie übersah dabei zwei Fußgänger, einen 30-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach-Land und seinen Vater, die gemeinsam von der Innenstadt in Richtung Peraustraße gegangen waren.