Mit Barhocker das Auto der Partnerin demoliert

In Justizanstalt eingeliefert

Das Auto der Klagenfurterin, die in dem Wettbüro arbeitet, demolierte der 34-Jährige mit einem Barhocker. Als die Polizei einschritt, wiederholte und präzisierte der Bosnier die Drohungen gegen seine Ex-Lebensgefährtin gegenüber den Beamten, sodass sie ihn vor Ort festnehmen und auf Anordnung der Staatsanwalt sofort in die Justizanstalt Klagenfurt einliefern mussten. „Außerdem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen“, so die Polizei.