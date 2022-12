Zu Weihnachten: Matthias ist ein „Christkind“!

4060 Gramm schwer und 54 cm groß ist der kleine Matthias, der im LKH Wolfsberg am 24. Dezember das Licht der Welt erblickte. „Es war eine schnelle Geburt! In der Früh sind wir von Bad Leonhard ins Krankenhaus nach Wolfsberg gefahren - und um 7.44 Uhr war er auch schon da“, schildert die stolze Mama Sarah Steinkellner der „Krone“. Eigentlich hätte Matthias ja bereits am 23. Dezember zur Welt kommen sollen, nun ist er wahrlich ein Christkind geworden. Papa Christian Schatz und Schwester Hanna (16 Monate alt) freuen sich gemeinsam auf die Heimkehr des neuen Familienmitgliedes.