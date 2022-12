Tschechischer Autolenker raste Polizisten davon

Der vorerst unbekannte Lenker wollte Freitagabend beim Grenzübergang Lavamünd von Slowenien nach Österreich einreisen. Doch statt sich einer Routinekontrolle zu stellen, beschleunigte der Autolenker und raste in Richtung Lavamünd davon. Mit Blaulicht und Folgetonhorn jagte eine Polizeistreife hinterher. Erst in einem Steinbruch in einem Waldstück war Schluss. „Nachdem die Fahrbahnbeschaffenheit keine weitere Flucht mehr ermöglichte, stellte sich der Lenker“, heißt es von der Polizei.