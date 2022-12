Chaos-Insel | Rockstar-Präsident

Chaos-Insel. Beim Jammern sind wir Österreicher gut, kein Zweifel. Wir Journalisten auch… Natürlich ist vieles berechtigt, manches aber eventuell auch ein bisschen übertrieben. Da lohnt es sich immer wieder, einen Blick über die Grenzen zu werfen. Nach Großbritannien etwa. „Insel versinkt im Streikchaos“ titeln wir heute in der „Krone“. Und tatsächlich beeinträchtigen die vielen Ausstände der unterschiedlichsten Berufsgruppen das Leben der Briten - darunter auch so manche Österreicher - ganz erheblich. Erheblich bis lebensbedrohlich - denn auch im Rettungswesen und der ohnehin schwerst maroden Gesundheitsversorgung wird gestreikt. Dazu legt immer wieder das Personal die öffentlichen Verkehrsmittel lahm. Soziale Verwerfungen, multiple Krisen, verheerende Politik und hinter, über und neben allem der Brexit. Schadenfreude ist sicher nicht angebracht. Aber wenn der eine oder andere EU-Europäer nun zum Schluss kommt, es sei vielleicht gar nicht so schlecht, dass die Briten nicht mehr in der Union sind - dann könnte man es ihm auch kaum verdenken.