Top-Torjäger Wunderli erlag Liechtenstein-Lockruf

Mit 22 Treffern führt Maurice Wunderli die Torschützenliste in der Eliteliga Vorarlberg nach den 19 Spielen im Herbst an. Weitere dazukommen, werden keine mehr. Denn die Liga verliert ihren Topscorer, Wunderli wechselt in der Winterpause von Lauterach zu Eschen/Mauren (Lie) in die vierthöchste Schweizer Spielklasse.