Erster gegen Letzter und Wunderli in Hohenems

Die 13. Runde der Eliteliga Vorarlberg wird am Samstag mit drei Partien eröffnet. Tabellenführer Bregenz empfängt Schlusslicht Röthis, in Hohenems will Ex-VfB-Knipser Maurice Wunderli mit seinen Lauterachern punkten und in Egg hoffen sowohl die Hausherren als auch die Gäste der Dornbirner Admira endlich wieder auf einen „Dreier“.