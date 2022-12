Krebs-Operation anstatt Cup-Duell mit Gmunden

„Nächster Termin erst in drei Monaten“

„Für ihn war es mental immer enorm wichtig zu arbeiten“, so Finanzboss Harald Stelzer. Wegen einer in Zusammenhang mit seiner Erkrankung notwendigen Nachbehandlung muss Mirolybov aber erneut pausieren, reiste er am Montag nach Innsbruck, um dort von einer Koryphäe operiert zu werden. „Da der nächste Termin erst wieder in drei Monaten verfügbar ist, hat das natürlich Priorität und nicht der Cup“, so Stelzer.