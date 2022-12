Junger Raser wollte „Freundin ins Spital bringen“

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend gegen 20.30 Uhr auf der B1 im Gemeindegebiet Asten stoppte die Polizei einen Raser. Der 21-jährige Lenker aus Niederösterreich fuhr 160 statt der erlaubten 70 km/h, wie die Lasermessung der Beamten ergab. Nach einer kurzen Nachfahrt konnte der Autofahrer angehalten werden. Der Lenker gab an, dass er so schnell gefahren sei, da er seine am Beifahrersitz befindliche Freundin ins Krankenhaus fahren wollte.