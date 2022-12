WM in Katar war „die beste in der Geschichte“

Cheforganisator Hassan al-Thawadi hat wie zuvor schon FIFA-Präsident Gianni Infantino die Fußball-WM in Katar zur besten der Geschichte erklärt. „Ja, es ist die beste in der Geschichte. Wir haben von Russland gelernt, von Südafrika gelernt, von Brasilien gelernt und von Deutschland gelernt“, sagte al-Thawadi nach dem Finale am Sonntag zwischen Argentinien und Frankreich (4:2 im Elfmeterschießen).