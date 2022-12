Nacht mit Messi: Das Goldstück schlief beim Chef

„Nichts, was ich noch will“

„Das ist der Kindheitstraum eines jeden. Ich kann mich glücklich schätzen, in meiner Karriere alles erreicht zu haben“, hatte Messi schon am Spielfeld im Moment seines vielleicht schönsten Erfolgs gejubelt: „Das was fehlte, ist nun da. Das wollte ich zum Ende meiner Karriere, es gibt nichts mehr, was ich noch will. Danke Gott, er hat mir alles gegeben.“