Harrison Ford spielt mit 80 einen jüngeren Mann

„Ich will einfach nur weiterarbeiten!“ Er steht seit über einem halben Jahrhundert vor der Kamera - und hat keine Pläne, in Rente zu gehen. Nicht nur übernimmt Harrison Ford noch einmal seinen Kultrolle als „Indiana Jones“, er feiert auf seine alten Tage auch noch einmal eine Karriere-Premiere. Zum ersten Mal übernimmt er in „1923“ eine Hauptrolle in einer Fernsehserie.