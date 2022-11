Harrison Ford als „Indy“ um 40 Jahre verjüngt

Harrison Ford trifft auf Mads Mikkelsen

Der 5. Teil von „Indiana Jones“ spielt im Jahr 1969 und dreht sich um das Weltraumwettrennen zwischen den USA und der UdSSR. Und wie bereits in den ersten Teilen, bekommt es der Film-Archäologe es wieder mit seinen Lieblingsfeinden zu tun: Nazis. In den Worten von Drehbuchautor Jeff Butterworth in „Empire“: „Fakt ist, dass das Mondlandungs-Programm von einer Reihe von Ex-Nazis geführt wurde. Wie ,Ex‘ sie allerdings sind, ist die Frage. Und Indy riecht das was ...“