„Indy“ Harrison Ford auch mit 80 nicht zu bremsen

Als gestandener Haudegen Han Solo brauste er 2015 in „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ mit Lichtgeschwindigkeit durch den Weltraum. Von einem Fußbruch am Set bei den Dreharbeiten in London - eine hydraulische Tür des „Star Wars“-Raumschiffs „Millennium Falcon“ war schuld an dem Unfall - erholte er sich schnell. Auch eine Bruchlandung mit seinem einmotorigen Oldtimer-Flieger auf einem Golfplatz in Südkalifornien war 2015 glimpflich ausgegangen. Die Bruch- und Schnittwunden kurierte der passionierte Hobby-Pilot rasch wieder aus.