Nehammer und die Zaun-Frage | Der (Auf-)Wecker

Wer hat angefangen? Richtig - das Wort „Zaun“ in den Mund genommen hat in der abgelaufenen Woche als Erste ÖVP-Europaministerin Karoline Edtstadler. Aber zum ganz großen Thema gemacht hat es Bundeskanzler Karl Nehammer. Im großen Sonntags-Interview für die „Krone“ nimmt er dazu Stellung. Er argumentiert, dass Zäune etwas bringen, weil sie eine hemmende Wirkung haben, dass man durch sie die illegale Migration kanalisieren und besser kontrollieren könne. Durchaus tieferen Einblick in die Motivation, dieses Thema so stark in den Vordergrund zu rücken, gibt er wenn er sagt: „Der Punkt ist, dass man den Menschen glaubhaft ein Gefühl der Sicherheit geben muss, indem man die Entschlossenheit demonstriert, gegen organisierte Kriminalität, gegen radikalisierte Organisationen, vorgehen zu können. Das kann ich nicht, wenn ich als Staat nicht in der Lage bin, meine Außengrenzen zu kontrollieren und zu schützen.“ Doch das Nachbohren von Interviewerin Conny Bischofberger in der Zaun-Frage scheint Nehammer schließlich doch zu nerven, wenn er sagt, „ich merke, dass Sie die Zäune sehr in den Mittelpunkt stellen“. Henne oder Ei? Wer hat damit angefangen?