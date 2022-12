Extrem seltener Krebs: Fabio kämpft um sein Leben

Abstoßreaktionen und Blutwäsche

Ein nur zu 90 Prozent mit ihm übereinstimmender Deutscher willigte schließlich ein. Fabio bekam am 14. Juni in Wien dessen Stammzellen transplantiert. „Nach sechs Tagen kam es zu Abstoßreaktionen, die man bis heute nicht in den Griff bekommt. Er hat überall Ausschläge, sein Darm ist von oben bis unten entzündet und voll Blut“, seufzt der Papa. Drei- bis viermal pro Woche ist eine Blutwäsche nötig. Fabio hat auch Lungenprobleme und benötigt künstlichen Sauerstoff.