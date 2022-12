ÖSV-Youngster: „Wäre gescheiter im Bett geblieben“

Über 5 Sekunden zurück

Die erste Chance dazu hatte der Head-Pilot dann gleich am Freitag. Doch im Fassatal (It) erwischte der ÖSV-Youngster einen rabenschwarzen Tag. „Wenn man so runterfährt wie ich, wäre es gescheiter, in der Früh gleich im Bett liegenzubleiben“, ging Jakob mit sich selbst hart ins Gericht, nachdem er als 64. gleich 5,36 Sekunden auf Halbzeit-Leader Steven Amiez (Fra) verloren hatte - woran nicht Startnummer 78 Schuld war. „Die Piste war immer noch gut. Ich bin einfach nur schlecht gefahren“, sagte Greber.