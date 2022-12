Kohleverbrauch wird wohl Rekordhoch erreichen

Indien und EU als Spitzenreiter

Die größten Sprünge hat der Kohleverbrauch übrigens in Indien mit sieben Prozent, in der Europäischen Union mit rund sechs Prozent und in China mit 0,4 Prozent gemacht. Vor allem in der EU versuchen einigen Staaten ihre Unabhängigkeit vom russischen Gas unter anderem mit mehr Energie aus der Kohleverbrennung zu erreichen. Im Jahr 2025 sollen aber laut der IEA-Prognose diese Werte wieder unter jene von 2022 sinken.