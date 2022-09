Frankreich fährt Kohlekraftwerk wieder hoch

In dem Kraftwerk im Departement Moselle an der Grenze zu Deutschland, das eigentlich vor einem halben Jahr stillgelegt wurde, herrscht jetzt wieder überraschende Betriebsamkeit. Das Kraftwerk soll wieder ans Netz und aus dem Klima-Killer Kohle Strom erzeugen, obwohl an dem Standort eigentlich ein Biomasse-Kraftwerk errichtet werden sollte.