Ehrung für Lebensretter, der keinen Trubel wollte

Selbstverständlich“ war und ist für Helmut Zöttl aus Steyr, dass er sofort reagierte, als er ein hilflos im Ennsfluss treibendes Mädchen entdeckte und der Elfjährigen das Leben rettete. Wie die „Krone“ berichtete – siehe Ausriss –, hatte der FP-Vizebürgermeister nämlich einen Wurfsack parat und konnte damit die junge Afghanin, die beim Spielen beim Zusammenfluss von Enns und Steyr verunglückt war, erreichen und an Land ziehen. Das Mädchen war in Sicherheit und der Stadtpolitiker froh, dass die Sandsack-Aktion klappte – sonst hätte er in die Enns springen müssen. „Für mich war die Sache eigentlich erledigt, als die Rettung das Mädchen mitgenommen und die Polizei gesagt hatte, dass alles gut ausgegangen ist“, sagt der 51-Jährige, der seine Tat erst gar nicht groß publik machen wollte. Dass sich die Mutter des Mädchens bei ihm im Nachhinein bedankte, freute den bescheidenen Retter und wäre für ihn Anerkennung genug gewesen.