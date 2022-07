FP-Vize-Stadtchef rettete Flüchtlingskind aus Enns

Laute Schreie alarmierten Helmut Zöttl aus Steyr am sonnigen Dienstag - und wenige Minuten später wurde der 51-jährige FP-Vizebürgermeister zum Lebensretter. „Ich war zufällig daheim und habe sofort nachgeschaut, was da los ist. Da sah ich, dass ein Kind, ein Mädchen, in der Enns trieb“, erzählt der Stadtpolitiker wenig später im „Krone“-Gespräch. Die Elfjährige hatte mit anderen Kindern bei Zwischenbrücken, dort wo sich Steyr und Enns vereinen, gespielt, dürfte in die kräftige Strömung geraten sein und konnte sich nicht mehr auf den Füßen halten.