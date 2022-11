Aufregung um Ibis-Hotel als Asylquartier in Linz

Standort völlig inakzeptabel

Bei den Linzer Stadtpolitikern macht man sich damit aber keine Freunde. Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) reagierte rasch und vor allem ablehnend auf das Vorhaben. Er sei in die Pläne nicht eingebunden und spreche sich unmissverständlich gegen eine Asylunterkunft in dem leer stehenden Hotel aus, ließ er wissen. „Die Lage beim Bahnhof ist sachlich völlig inakzeptabel. Der Standort in direkter Nähe zum Bahnhof, zum Volksgarten und zu Stadtgebieten mit hoher Migrantenquote spricht dagegen“, so Luger.