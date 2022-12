Bundesheer ist für den Lawinenwinter gerüstet

Übung in Garnison Landeck

In dieser Woche geht in der Garnison Landeck mit einer Lawineneinsatzübung die Vorbereitung der Soldaten der 6. Gebirgsbrigade zu Ende. Neben dem Suchen von Verschütteten mit LVS-Geräten und Sonden, dem Ausgraben und der Erstversorgung von Verletzten war auch der Transport mit Hubschraubern Teil der Ausbildung.