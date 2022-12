Bub (3) vor dem Ersticken gerettet

Ein rettender Einfall

Als Marcel Hois aus Schlins am Unfallort ankam, versuchte er zuerst durch das Klopfen auf den Rücken die Atemwege frei zu bekommen. Das blieb erfolglos. In der Notsituation erinnerte er sich an das Heimlich-Manöver, dass er einmal in einem Ersten-Hilfe-Kurs gelernt hatte. „Ich musste es bis dato noch nie anwenden, aber nach ein paar Versuchen hat er das Bonbon wieder ausgespuckt.“