Sportler in Haft: Diese Stars stehen am Abgrund

Großes Interesse an Becker

Becker hatte in seiner Sportlerkarriere rund 120 Millionen Euro verdient, wurde 2017 aber von einem Gericht in London für privatinsolvent erklärt. Damit begann der Abstieg des einstigen Idols. Die siebenmonatige Haftstrafe ließ das Interesse an Becker aber nicht schwinden. Im Gegenteil. Nur wenige Augenblicke nach seiner Entlassung wurde bekannt, dass er für Sat1 ein exklusives Interview geben wird. Dafür werden ihm 450.000 Euro auf sein Konto überwiesen. Aufgrund hoher Rückstände werden Becker allerdings rund 50 Prozent seiner Einkünfte abgezogen.